Česko dosud zmrazilo ruský majetek za téměř miliardu korun, vláda prověřuje možnosti konfiskace

Šalomoun uvedl, že prioritou je v současnosti přijetí takzvaného Magnitského zákona, který by uvaloval sankce na ruské činitele odpovědné za podporu válečných zločinů. Fungovat by měl na základě připravovaného sankčního seznamu. Řešit by podle Šalomouna měl především další zmrazování majetku, nikoli zatím jeho konfiskaci. Vláda by se jeho návrhem měla zabývat do konce května.

Šalomoun naopak zatím nechce jít cestou ústavního zákona, který by podle ministra byl pro případné konfiskace nutný. Podotkl, že je do budoucna možné přijetí legislativy ke konfiskacím na unijní úrovni, kterou by poté bylo možné uplatňovat i v Česku.

Státy EU zmrazily majetek za 37 miliard

Státy EU dosud zmrazily kvůli válce na Ukrajině majetek za 37 miliard eur. Unie podle eurokomisařky Věry Jourové plánuje posílit mandát justiční agentury Eurojust pro vyšetřování zločinů na Ukrajině.