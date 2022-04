Zlomek domácností ještě nemá nového dodavatele energií. Ministerstvo chce zjednodušit žádost o příspěvek na bydlení

Celkem se do režimu DPI, který trvá půl roku, dostalo podle Jurečky 637 136 domácností u elektřiny a 296 861 v případě plynu. Nového dodavatele se podařilo najít 97 procentům odběratelů elektřiny, u plynu jde o 98 procent, přiblížil ministr.

Pokud klienti, kteří zůstávají u dodavatele poslední instance, neuzavřou včas standardní smlouvu, hrozí jim po uplynutí lhůty neoprávněný odběr a následné odpojení.

Jurečka na brífinku také konstatoval, že od ledna si požádalo o příspěvek na bydlení více než 40 tisíc zájemců, přičemž průměrný příspěvek se pohybuje kolem čtyř tisíc korun měsíčně. Resort práce a sociálních věcí odhadoval, že celkově bude příspěvek pobírat až čtvrt milionu žadatelů, nyní se jejich počet pohybuje pod hranicí 200 tisíc.

Nesplněná očekávání ministerstva Jurečka vysvětluje komplikovanou administrativou, úřad pracuje na zjednodušení. V druhé polovině dubna by podle ministra měla zmizet byrokratická zátěž a celý proces by se měl zjednodušit, i díky digitalizaci. „Pracujeme na tom, abychom to dotáhli. Očekávám, že to ještě pomůže více lidem a musíme zapracovat na tom, abychom to zjednodušili,“ zdůraznil Jurečka.