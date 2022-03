Dostavba D1 má dál běžet pod vedením firmy, v níž má podíl oligarcha Děripaska. Odstavili ho, říká šéf ŘSD

Dostavba asi deseti zbývajících kilometrů dálnice D1 by měla stát necelých sedm miliard korun. Jde o největší dálniční zakázku za posledních deset let a peníze by se měly rozdělit především mezi společnosti Strabag, Doprastav a IDS Olomouc.

Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla dostalo ŘSD od Strabagu garance, že se ruský podnikatel k žádným financím z veřejných zakázek nedostane. Součástí smlouvy nicméně toto ustanovení patrně není. Zároveň by měl mít Oleg Děripaska zamezený přístup do vedoucích orgánů Strabagu.

Děripaska prý na peníze nedosáhne

„Strabag přistoupil k několika krokům, aby pana Děripasku maximálně odstavil. Dostali jsme garanci, že nedosáhne na dividendu, čímž zjednodušeně řečeno nedosáhne na žádné finance například z veřejných zakázek. Zároveň bude mít pan Děripaska zamezený prostor ve vedoucích orgánech,“ uvedl konkrétně Mátl.

Pokud jde o samotnou dostavbu úseku dálnice D1, tak v tuto chvíli se stále řeší výkupy některých pozemků. Ministerstvo dopravy se současně ještě zabývá rozkladem podaným proti vydanému stavebnímu povolení. Pokud vše půjde dle dřívějších plánů, tak by se mohlo začít stavět ve druhé polovině letošního roku.