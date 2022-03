Vnitro vydalo ukrajinským uprchlíkům 180 tisíc víz. Banky jim pomáhají zřizovat české účty

O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.

Na cizinecké policii se lidé přicházející z Ukrajiny musí registrovat do třiceti dnů po příjezdu. Děti do patnácti let svůj pobyt policii ohlašovat nemusí, mezi uprchlíky je jich podle ministerstva vnitra Víta Rakušana (STAN) zhruba čtvrtina.

Počet udělených speciálních víz a registrací na cizinecké policii za včerejší den 👇 pic.twitter.com/umZISuIbQ0 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) March 17, 2022

Banky uprchlíkům zdarma zřizují české účty

Před pražským asistenčním centrem pro uprchlíky nově působí také české banky. Několik se jich se spojilo k otevření stanů, ve kterých si Ukrajinci budou moct založit účty, aby mohli snáz čerpat pomoc.

Službu pro uprchlíky zatím nabízí osm českých bank před Kongresovým centrem na pražském Vyšehradě, postupně by to mělo být možné i jinde. Pražské centrum funguje nonstop a denně v něm odbaví okolo tří tisíc lidí.

‼️ Snažíme se věci zjednodušit 🇺🇦



Založení bankovního účtu je nejjednodušším krokem k rychlé výplatě dávek.



Pomoc nabízí osm bank, nebojte se na ně obrátit!@cba_cz pic.twitter.com/aNgdgfuTFk — MPSV ČR (@mpsvcz) March 15, 2022

Praha řeší kapacity pro ubytování

V Praze magistrát organizuje nouzové ubytování uprchlíků v tělocvičnách, komunitních centrech a dalších prostorech, zároveň shání i lůžka v hotelích. Prostory hledají i radnice městských částí, například Praha 10 ubytovala v bytovém domě v Malešicích přes stovku uprchlíků. Praha 5 pro Ukrajince připravuje ubytování v objektu Smíchovské tržnice a Praha 9 v bývalé poště v Poděbradské ulici.

I přes to jsou kapacity v metropoli podle vedení magistrátu nedostačují a vedení města požaduje, aby stát vytvořil jasný systém ubytovávání uprchlíků v jednotlivých krajích.