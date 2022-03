Ministerstvo chce zřídit v nemocnicích speciální zdravotní centra pro uprchlíky. Uleví praktikům

Základní zdravotní péči zatím zajišťují asistenční centra, kde předepisují základní léky na kašel, bolest nebo zažívací potíže. „Nejčastěji se tady řeší různé bolesti hlavy či zubů. Samozřejmě ti lidé po cestě bývají vyčerpaní,“ říká zdravotník v asistenčním centru Českého červeného kříže v Blansku Tomáš Růžička.

Resort zdravotnictví už ale zjišťuje, jak se o ukrajinské uprchlíky postarat do budoucna během celého jejich pobytu v Česku. Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž už do středečního rána registrovala více než sto sedmdesát tisíc nových pojištěnců. Téměř polovina z nich jsou děti. Podle propočtů pojišťovny by tak třeba každý pediatr musel přijmout až padesát nových pacientů.