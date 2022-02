Meteorologové na pondělí zvýšili stupeň výstrahy před větrem, mohou se také rozvodnit řeky

Podle upravené výstrahy silný vítr hrozí v pondělí od 04:00 do 11:00 s vysokým stupněm nebezpečí na celém území Čech s výjimkou severovýchodu. Podobné varování platí třeba i pro Jihlavsko a Žďársko na Vysočině. V dalších částech České republiky vítr až do úterního rána představuje nízký stupeň nebezpečí, silně foukat by nemělo jen ve Zlínském kraji.

„Slábnutí větru očekáváme v úterý 22. února, ale v západní polovině našeho území bude ve středu vítr opět zesilovat,“ varoval ČHMÚ.

#vystraha SILNÝ A VELMI SILNÝ VÍTR a POVODŇOVOU BDĚLOST od neděle 20.02.12:05 do čtvrtka 24.02.2 00:00. výstraha aktualizuje hydrologický vývoj na horách, upřesňuje a prodlužuje platnost včerejší výstrahy na silný vítr na období do úterý 22. února.https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/HOgOeCiAJg — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 20, 2022

Pro pondělní dopoledne, kdy má vítr hrozit nejvíc, meteorologové varovali před poškozením lesů a stromů a škodami na budovách a elektrickém vedení. Lidé by si měli dávat pozor na větrem unášené předměty, vyvrácené stromy a zlomené větve. Opatrní mají být řidiči, neměli by parkovat v blízkosti starších budov, větších stromů a vysokých stožárů. Silnice mohou zablokovat spadlé stromy. Lidé nemají chodit do lesa, na horách by měli omezit túry a nevyrážet na hřebeny.

Hladiny menších toků mohou stoupat po dešti v Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách i Jeseníkách až do pondělního večera. Vzestupy hladin by mohly podle meteorologů dosáhnout prvního povodňového stupně, ojediněle až druhého povodňového stupně, při kterém už se voda může vylévat z břehů do okolí. Větší pravděpodobnost povodňových stavů je v okolí Trutnova a Vrchlabí.

Silný vítr Česko trápil v tomto týdnu opakovaně, působil škody na budovách a elektrickém vedení a komplikace na železnici i silnicích. Ve čtvrtek bylo bez dodávek elektřiny až 300 tisíc odběratelů, v sobotu ráno po novém větru přes 50 tisíc domácností. Energetici už poruchy opravili.