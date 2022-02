Policie navrhla obžalovat sociální pracovnici zmizelé šestileté Valerie

Policisté navrhli obžalovat sociální pracovnici, která podle nich zanedbala dohled nad zmizelou šestiletou Valerií. Uvedla to dozorující státní zástupkyně Iva Brücklerová. Po dívce policie bezúspěšně pátrá od roku 2018. Babičku dítěte poslaly soudy na osm let do vězení za týrání a opuštění holčičky, zanedbání výživy a zpronevěru jejích dávek.