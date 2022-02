Kvalita zdravotní péče není v ohrožení, říká Stanjura ke změnám v rozpočtu

Ministr financí uvedl, že ve středu schválený návrh není zcela rozpočtem současné vlády, ale spíše úpravou rozpočtu připraveného minulým kabinetem. Oproti původnímu návrhu počítá s úsporou zhruba 76 miliard. Investice se snížily o patnáct miliard.

„Říkali jsme, že schodek dostaneme pod tři sta miliard. Pokud bych si odmyslel dodatečné příjmy a dodatečné výdaje, tak by to bylo těsně pod tři sta miliard. Kvůli inflaci a lednové makroekonomické predikci jsme přiznali všechny očekávané příjmy, to bylo těch plus 62 miliard, z toho jsme zapojili 42, tím pádem se schodek dostal na 280 miliard,“ vysvětlil Stanjura.

Nejsložitější podle něj bylo pro všechny členy vlády dostat v krátkém čase detailní informaci o tom, které investiční akce jsou nachystané, v jakém jsou stavu, jestli se vážně dají uskutečnit v letošním roce.

„My jsme ty investice neškrtli, jen jsme identifikovali ty, které se letos nedají vysoutěžit a podepsat smlouvu. I tak tam zůstalo 203 miliard kapitálových výdajů,“ vysvětlil Stanjura. Na konci roku se podle něj uvidí, jestli se plnění v jednotlivých rozpočtových kapitolách povedlo.

„Patnáct miliard na investicích a argument, že nebyly připraveny, je nesmysl. Vždycky byl zásobník projektů. Rozjeli jsme díky navýšení investic celou řadu věcí a já doufám, že se nezastaví. Vy to stejně budete hrnout jenom před sebou, to je prostě špatně,“ je přesvědčena bývalá ministryně financí Schillerová. Kritizovala, že vláda bere peníze na investice například ze zdravotnictví, hasičům nebo policii.