Československé vojáky dovedl z Buzuluku Ludvík Svoboda. Potýkal se s protichůdnými vlivy

„Byl osobností, která dokázala tlumit spory, které v jednotce čas od času propukaly. Byl dostatečnou autoritou k tomu, aby začala vznikat jako stmelený celek. Domnívám se, že tady je jeho role jednoznačně pozitivní. Ludvík Svoboda byl v té době bezpochyby upřímným vlastencem, stoupencem prezidenta Edvarda Beneše, stoupencem jednoty československého odboje,“ popsal Plachý.

Sovětské internační tábory místo trestu smrti

Po napadení Polska Německem a začátku války zasáhla do bojů i československá jednotka, ale jen velmi okrajově. Její příslušníci totiž neměli potřebnou výzbroj, stále jim chyběli i uniformy, a tak bojovali v civilním oblečení. Po napadení Polska také Sovětským svazem se situace začala vyostřovat a českoslovenští vojáci se pokusili přesunout do neutrálního Rumunska. Z více než tisícovky se to ale podařilo jen 152 vojákům. Většina zbylých padla do zajetí Rudé armády.

„V pamětech (Ludvíka Svobody – pozn. redakce) se mluví o tom, že polští nadřízení dali jednotce rozkaz, aby se vyhnula sovětské armádě směrem k postupující německé armádě. Rozkaz Svoboda odmítl splnit a převedl jednotku v situaci, kdy už nebylo mezi čím si vybírat,“ uvedl historik Ústavu pro soudobé dějiny Oldřich Tůma. Pokud by totiž uprchlí českoslovenští vojáci padli do německého zajetí, bylo by s nimi nakládáno jako s vlastizrádci, a mohli být potrestáni smrtí. „I když je v Sovětském svazu nečekalo nic jednoduchého, pořád to nebylo to, co by je čekalo v německém zajetí,“ doplnil vojenský historik Jiří Bílek.