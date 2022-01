Některé školy fungují v nouzovém režimu, omikron uvěznil doma žáky i učitele

„Situace na některých školách je opravdu kritická,“ upozorňuje prezident Asociace ředitelů ZŠ Luboš Zajíc. Jeho tvrzení dokládají také vyjádření ředitelů velkých základních nebo středních škol, které Česká televize oslovila.

Základní škola Campanus v Praze na Chodově měla minulý týden v karanténě 743 žáků z 28 tříd. Nyní má v karanténě více než třetinu z celkového počtu 1070 dětí. V karanténě je i 25 pedagogů a celá kuchyně. Podle ředitelky školy Lenky Derkové sice nejsou všichni učitelé z důvodu nemoci schopni učit z domova, přesto by možnost vyhlásit distanční výuku ocenila.

„Největší problém je ten, když je většina třídy doma a do toho nám přijdou tři, čtyři děti do školy,“ vysvětluje ředitelka s tím, že dětem ve třídě poté poskytne škola techniku a připojují se do hodin přesto online.