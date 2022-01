Do Česka míří Novavax. Válek navrhne zmírnění karantén, oznámil v Otázkách Václava Moravce

Válek uvedl, že podle odborníků by opětovný pozitivní výsledek testu nebyl novou nákazou. Tito lidé by tak nemuseli opětovně odcházet do izolace nebo karantény. Třicetidenní lhůta by se počítala od data provedení PCR testu. O návrhu bude jednat vláda ve středu.

„Další lidi bez povinnosti k vakcinaci prostě nedostaneme,“ reagoval Špičák. Jedná se podle něj o lidi, kteří jsou „poněkud na okraji“. „Ať už sociálně, nebo geograficky, nebo věkově. Nejsou s to analyzovat, nejsou s to zareagovat a jsou pod velkým vlivem dezinformací,“ uvedl Špičák. Ministerstvo zdravotnictví by podle něj mělo také vést kampaň proti očkovacím dezinformacím.

Nová vakcína v Česku

Do tuzemska míří další typ očkování, oznámil Válek. Do 14 dnů by se mohla otevřít registrace na vakcínu od firmy Novavax, dorazit by měla na přelomu února a března. Podle Válka by mohlo jít o alternativu pro lidi, kteří se obávají mRNA vakcín. „Jsem přesvědčený, podle informací, které máme, že to budou statisíce lidí. Možná to bude kolem půl milionu, šest nebo osm set tisíc lidí. Budou to lidé z rizikových skupin,“ uvedl ministr.

Podobně optimistický ale není stínový ministr Špičák. „Myslím si, že (pomůže) marginálně,“ sdělil svá očekávání k Novavaxu. „To nebude podstatné. Jsou další faktory ve hře,“ řekl s tím, že například chybí ucelená a profesionální reklamní kampaň. Zásadní posun v očkování české populace od látky Novavax neočekává ani Němeček. „Bude to nějaký počet lidí, ale spíš těch, kteří jsou už orientovaní, kteří se v tom vyznají,“ řekl.

K myšlence povinného očkování se ale Válek vrátit nechce. „Nutit lidi k tomu, aby nějakou léčbu, něco, s čím nesouhlasí, museli povinně dělat pod pohrůžkou drakonických pokut, to nikdy nepřipustím,“ řekl Válek. Ke covidu-19 je podle něj nutné, i v rámci Evropy, přistupovat jednotně. „Covid nemůže být nadále krizí. Covid musí být standardním onemocněním, standardně léčeným. Onemocněním smrtelným, onemocněním, které u části lidí způsobuje dlouhodobé následky, ale stále jenom onemocněním,“ zakončil.