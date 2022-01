Podnikatel Diviš ohlásil kandidaturu na prezidenta. Nevidí nikoho jiného, komu by chtěl dát hlas

Podnikatel v informačních technologiích Karel Diviš oznámil kandidaturu v prezidentských volbách. Ty by se měly v Česku konat počátkem příštího roku. Prezident by podle Diviše měl být partnerem pro vládu a parlament a pomáhat jim prosazovat strategické vize. Zároveň by chtěl využívat mediálního prostoru a upozorňovat na pozitivní témata.