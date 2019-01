Znovu prezidentem? Je to možné, připustil Václav Klaus, přednost ale dává nové generaci

Bývalý prezident Václav Klaus nevyloučil, že by se mohl opět ucházet o prezidentský úřad. Takovou možnost zmínil v neděli v televizi Prima. Domnívá se ale prý, že je to úkol spíše pro nové generace. K ní patří i jeho syn Václav Klaus mladší, poslanec za Občanskou demokratickou stranu. Podle svého otce se dobře názorově vyprofiloval, otázkou ale prý je, jestli by byl schopný přátelské komunikace s voliči.