Bude příštím prezidentem znovu Klaus? Zeman tomu bude chtít zabránit, myslí si Jaroslav Plesl

Prezident Miloš Zeman má před sebou dalších pět let v roli prezidenta České republiky. Co od něj můžeme čekat, v čem se prezident změní oproti předchozí „pětiletce“? Jeho chování ovlivní fakt, že už nehodlá znovu usilovat o politickou funkci. A také už možná přemýšlí, kdo bude jeho nástupcem. Mohl by to být znovu Václav Klaus, zaspekuloval šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl v Událostech, komentářích Speciál České televize.