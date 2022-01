Rok 2022 bude volební, na podzim si lidé vyberou zastupitele obcí a třetinu senátorů

Co obec, to jiný problém. Co region, to jiné téma, které může ovlivnit volby. Přestože se bude hlasovat až za tři čtvrtě roku, první programy se ve stranách už rýsují.

„Dostupnost a kvalita škol, školek, domovů pro seniory a sociálních služeb. Potom je to často i otázka kvality životního prostředí a nakládání s odpady,“ vyjmenoval priority KDU-ČSL předseda Marian Jurečka.

„Pro nás to bude jednoznačně kvalita života a dostupnost služeb a kvalitní infrastruktury v obcích a ve městech,“ uvedl místopředseda STAN Stanislav Polčák.

Dostane se ale i na aktuální témata, ať už jde o covid, respektive dopady epidemie, nebo o ekonomiku. „Jak se obce vypořádají s inflací, protože to se promítá i do stavebních zakázek. Tím pádem bude pro obce i složitější soutěžit a samozřejmě i investovat,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.