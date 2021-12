Pro posilující dávku mohou lidé nad 30 let už po pěti měsících. V neděli přibylo 2011 nakažených

Lidé nad třicet let, kteří byli očkovaní proti covidu před více než pěti měsíci, mohou od pondělí dříve dostat posilující dávku. Původně měli tuto možnost jen lidé od pětačtyřiceti let, mladší museli na přeočkování čekat šest měsíců.

Očkováno proti covidu nebo k vakcinaci registrováno je přes 64 procent lidí, tedy asi 6,9 milionu z celé populace. Posilující třetí dávku očkování má více než dva miliony z nich. Podle dosavadních pravidel mělo nárok 4,82 milionu již očkovaných lidí po dokončené vakcinaci.

Pro cizince bude příjezd do Česka možný jen s PCR testem

Cizinci bez posilovací dávky očkování proti covidu-19 musí od pondělí před příjezdem do České republiky podstoupit PCR test. Povinný je i pro turisty ze zemí, které mají na takzvané mapě cestovatele zelenou a oranžovou barvou značící nízké, respektive střední riziko nákazy. Ministerstvo zdravotnictví opatření zavedlo kvůli obavě z šíření varianty omikron.

Povinnost absolvovat před příjezdem do Česka PCR test se vztahuje i na ty cizince, kteří nemoc covid-19 prodělali, nebo kteří jsou naočkovaní, ale nemají posilovací dávku vakcíny. Test nepotřebují děti do 12 let. U cizinců ve věku od 12 do 18 let stačí dvě dávky očkování pro překročení hranic bez testu.

Ministerstvo zdravotnictví původně vydalo v pátek 23. prosince opatření, ze kterého vyplývalo, že od 3. ledna příštího roku budou muset absolvovat PCR test před návratem do země i Češi bez posilovací dávky. Po několika hodinách ale dokument upravilo tak, že se povinnost při příjezdu ze zelených a oranžových zemí na české občany nevztahuje. Test nepotřebují ani obyvatelé Evropské unie a lidé z mimounijních zemí, kteří mají v Česku přechodný či trvalý pobyt.