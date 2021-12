O režimu na začátku roku rozhodne vývoj omikronu, avizuje ministr Válek

Prymula i Válek se shodli, že do čtrnácti dnů bude omikron zřejmě převládající variantou, tedy zhruba počátkem příštího roku. Prymula čeká, že nárůst počtů bude poměrně markantní.

Ve školách by se testovalo antigenním testem. Prioritou by pak bylo ověřování případně pozitivních jedinců PCR testem za využití diskriminačního testu, aby se určilo, o jakou variantu koronaviru se jedná.

Válek rovněž počítá s testováním ze slin, což by mělo zvýšit testovací kapacitu. Zároveň využije sto milionů korun na nákup PCR přístrojů nejen pro nemocnice, ale pro všechna pracoviště, která se budou chtít zapojit. Podporuje rovněž rozšíření pilotního projektu Prahy, který monitoruje odpadní vody na přítomnost covid-19, i do dalších krajů.

Ministerstvo má 27. či 28. prosince dostat nová data o omikronu z Anglie, aby se mohlo lépe rozhodovat o chystaných opatřeních. Nouzový stav, který má vypršet 25. prosince, považuje ministr pouze za legislativní rámec, klíčová jsou pro něj konkrétní opatření. Právě o nich by měla vláda ve středu rozhodnout.

Válek uvedl, že mnohé kroky budou záviset na šíření nové varianty koronaviru omikron. Tu považuje za nevyzpytatelnou, rychlou a velice nakažlivou, protože je u ní kratší inkubační doba než u delty a symptomy se projeví už den, dva dny poté, co se pacient nakazil.

Válek už po svém uvedení do úřadu vyzval občany, aby se o Vánocích nesetkávali a nepořádali žádné večírky. Žádný zákaz tímto směrem prý vláda nechystá. „Žijeme v demokracii, každý by měl být zodpovědný,“ apeloval tehdy Válek.

Arenberg soudí, že apel na osobní odpovědnost není naivní, ačkoliv sám se prý touto myšlenkou – vyzvat občany k osobní odpovědnosti – jako ministr někdy zaobíral. „Možná není špatné s toutou variantou přijít,“ řekl. Dodal, že pokud se něco zakáže, musí se zvládnout, aby se to dodržovalo. To se ale v českých zemích nedaří.

Prymula k tomu řekl, že stát už vyzkoušel pozitivní i negativní motivace. Nejvíce tak fungovalo očkování před letní sezonou. „Dnes je velm obtížné doporučit něco, co by fungovalo.“ Nevidí totiž cestu, která by jednoznačně použila některý motivační prvek s tím, že polarizace společnosti je obrovská.