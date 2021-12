ŽIVĚ: Vláda v demisi podpořila vyhlášku o povinném očkování pro lidi nad 60

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo přípravu vyhlášky o povinném očkování pro lidi nad 60 let a vybrané profesní skupiny. Do konce týdny by vyhláška měla být ve sbírce zákonů. Vláda v demisi také podpořila návrh, který upravuje pravidla pro lobbování. Na pondělním jednání se ministři shodli, že vláda nyní žádné zpřísnění opatření nechystá, chce prý počkat na další vývoj epidemie.