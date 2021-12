„Dávat někomu je pro mne stokrát důležitější než dostávat.“ Vánoce s těmi, kteří pomáhají druhým

„Jak se říká, že společnost je tak vyspělá, v jakém stavu jsou děti a staří, tak si myslím, že do toho spadají i zvířata,“ vysvětluje svoji volbu Pavlína. „To málo, co zvířatům materiálně poskytneme, nám ve velké míře vracejí nezištnou a bezpodmínečnou láskou. Každé zachráněné zvíře v útulku může zlepšit život člověku, který si ho vezme domů. Ten kruh se na konci uzavře. Dost často ti, co jsou sami, tak mají zvířata jako opravdu věrné společníky, kteří jim pomáhají bojovat s osamělostí.“

Za vším hledej solidaritu

Jak se na pomáhání v období Vánoc dívá psychologie? Podle Táborského funguje přesně to, co zmiňuje většina dobrovolníků. „Vánoce v nás probouzejí blízkost, rodinnou pohodu. Jsou to dny volna a mnoho lidí zjišťuje, že nijak nestrádají, a řeknou si, že mohou někomu pomoct. Solidarita je dána také trochu historicky a kulturně. V křesťanských příbězích přichází někdo, koho lidé podporují. Už v těchto vyprávěních se předává tradice podpory, blízkosti, tepla a pomoci.“

A co znamená solidarita pro lidi, co sami pomáhají? „Bez solidarity není fungující společnost. Nenahradí to výše HDP ani procento lidí, kteří hodně vydělávají. Považuji za hrozně důležité v lidech solidaritu podporovat. Když solidarita ve společnosti je, tak je nutné ji živit a oceňovat, a ne naopak,“ osvětluje svůj pohled dobrovolnice Pavlína.

Solidarita je pro ni také nástrojem, jak vyrovnat sociální nespravedlnost. „Uvědomuji si, že se mám dobře a také si uvědomuji, že to z velké části není čistě moje zásluha. Prostě jsem se jen lépe narodila. Každý, kdo může, tak by měl pomáhat, protože to ve výsledku prospěje úplně všem. I těm, co pomáhají,“ říká Pavlína.

„Solidarita má blízko k lidskosti. Je spojena s naší potřebou být v kontaktu. Člověk je tvor společenský a druhé lidi potřebuje. Vztahy jsou pro nás strašně zásadní,“ doplňuje psycholog Táborský.

Podle něj se dá solidarita naučit. „Americký psycholog Philip Zimbardo nedávno dělal experimenty, které se zabývaly hrdinstvím. Zjistil, že člověk se hrdinou nerodí, že se jím postupně stává. Lidé, kteří se vrhají do hořících domů, aby zachránili malé dítě nebo psa, mají častokrát velmi pozitivní vzory, v minulosti už se třeba zastali šikanovaného spolužáka a jsou vychováváni k tomu, že pomáhat se má.“