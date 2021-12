Pomáhají po přírodních pohromách i v domovech seniorů. V pandemii dobrovolníků ještě přibylo

Dobrovolnictví výrazně pozměnila pandemie covidu-19. Změnila se nejen sféra, kam míří pomoc, ale i skladba dobrovolníků. „Kvůli pandemii a režimu home office jsme mohli zapojovat i lidi, kteří zůstali doma. Do pomoci se zapojilo velké množství pracujících středního věku, nejen mladší a starší, na které jsme byli zvyklí,“ popisuje předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví Lenka Vonka Černá.

Právě pandemie dle jejích slov odstartovala ohromnou vlnu solidarity, která pokračuje i nyní. „Dobrovolníci, kteří se nám přihlásili do center, s námi spolupracují dál. Nemají takovou potřebu se zapojovat do jiné oblasti, ale jsou připraveni v době pandemie a jsou k dispozici,“ říká Černá. Není tak například problém ze dne na den vyslat celý tým dobrovolníků do sociálních zařízení, která přišla o personál kvůli nařízené karanténě.