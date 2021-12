Situace se nelepší, konstatují energetici. Problémy se nejvíce dotknou chudších domácností

„Bohužel se zdá, že to, co celá řada odborníků říkala –⁠ že ceny se ustálí, budou klesat a vyvíjet se pozitivním směrem –⁠, se zatím nepotvrzuje,“ podotkl Zápotočný z E.ON s tím, že ceny v posledním období spíše stoupají. „Dokonce raketově skočily nahoru na hodnoty, které jsme nikdo nepředpokládali,“ dodal.

Pokud lidé nemají na zaplacení, je podle Sýkory důležité komunikovat s dodavatelem. „Domluvit se na splátkovém kalendáři je první věc, kterou by zákazníci měli udělat,“ poradil. V dlouhodobějším horizontu by pak podle něj měli vyhledat finančního poradce či jiného odborníka, který domácnosti pomůže srovnat výdaje.

Vyšší výdaje na energie o bezmála tisíc korun měsíčně

Modelový příklad Energetického regulačního úřadu (ERÚ) ukazuje, jak vzrostou ceny energií u rodinného domu s větší spotřebou v příštím roce. Jeho obyvatelé zaplatí při ohřevu vody akumulačním spotřebičem za elektřinu skoro dvacet tisíc korun. Meziročně asi o tři a půl tisíce, tedy zhruba pětinu, více. V případě vaření, ohřevu vody a vytápění za využití plynu by byly přes padesát tisíc korun. Meziroční zdražení je více než deset tisíc, tedy asi čtvrtinové.

U malého bytu s nízkou spotřebou Energetický regulační úřad odhaduje, že lidé v něm příští rok zaplatí za elektřinu necelých čtrnáct tisíc korun, tedy měsíčně zhruba o 170 korun více než letos. Meziročně tedy tato modelová domácnost zaplatí skoro o osmnáct procent víc. U stejné domácnosti, která využívá plyn na vaření, by cena vzrostla podle propočtu o patnáct procent.

Ze studie organizace PAQ Research vyplývá, že výdaje českých domácností na energie se příští rok zvýší průměrně o 943 korun měsíčně. Výdaje na bydlení jim tak v průměru stoupnou ze současných 29 na 33 procent příjmů, a to bez započítání růstu dalších plateb, jako jsou nájmy nebo hypotéky.

Problém pro chudší domácnosti i singles

Prokop ze společnosti PAQ Research upozornil, že odhad 943 korun je průměrem. „Zhruba polovině to vzroste do 600 korun. Ale vytahují to na průměr domácnosti, kterým to vzroste hodně,“ přiblížil. Problematické je podle něj to, že se situace výrazně více promítne do rozpočtů chudších domácností.

Ty by příští rok mělo bydlení stát téměř dvě třetiny jejich příjmu. Proti tomu pětina nejbohatších domácností v Česku vynaloží pětinu z příjmu. Situace se liší také podle počtu členů domácnosti. Například jednočlenná domácnost vynaloží za bydlení 44 procent z příjmu, tedy o pět procentních bodů víc než letos.

Také Šmejkal varoval, že problém hrozí nízkopříjmovým domácnostem. „Ale bavíme se i o takzvaných ohrožených spotřebitelích, což mohou být takzvaní singles neboli jednočlenné domácnosti,“ přiblížil. Problematická situace podle něj může nastat také v domácnostech s vysokými fixními náklady, jako je hypoteční úvěr či náklady na léčbu.

Upozornil, že je třeba se připravit na vyšší výdaje za energie. „Vyšší výdaj znamená menší možnost výdajů v ostatních položkách v rodinném rozpočtu,“ upozornil. Pro kontext doplnil, že aktuálně se lidé musí potýkat také s vysokou inflací a očekává se i růst nájmů.