Psychiatrické nemocnice kvůli covidu omezují provoz, některé chtějí povolit návštěvy alespoň na Vánoce

Odkládat neakutní hospitalizace musí nyní v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích v Praze, která je s téměř tisíci lůžky největším takovým zařízením v Česku. „V naší nemocnici máme momentálně stovku pacientů pozitivně testovaných na covid-19. Jsou umístěni na třech samostatných stanicích, další tři stanice mají oddělené části v infekčním režimu. Dalších několik oddělení máme v karanténním režimu, tedy není možné na ně standardně přijímat nové pacienty,“ říká ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý.

Umístění pozitivních pacientů komplikuje provoz i v jiných psychiatrických zařízeních, například v Kosmonosích u Mladé Boleslavi. „Situace se postupně zhoršuje, nakažených přibývá. Aktuálně je zhruba 45 aktivních případů, některé pavilony jsou z rozhodnutí krajské hygieny v karanténě,“ vypočítává ředitel Psychiatrické nemocnice Kosmonosy Jan Křen.

„Denně hledáme možnosti, jak a kam zařadit pacienty s různými diagnózami do izolace nebo karantény,“ doplňuje Jiří Tomeček, ředitel Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích.

Chybí především zaměstnanci

Zástupci nemocnic se shodují, že velkým problémem je také nedostatek personálu. „Problém je naše personální situace, covid pozitivita se týká i personálu,“ popisuje Křen za Kosmonosy.

Jihlavská psychiatrie podle ředitelky Dagmar Dvořákové musí kvůli nemocnému personálu omezovat program pro pacienty, ale i klíčovou součást léčebného procesu – terapie. „Omezení terapií je bohužel nezbytné a je dáno požadavkem na nemíchání pacientů z různých oddělení s cílem minimalizovat riziko přenosu případné nákazy mezi odděleními,“ shrnuje Dvořáková.

K omezení terapií už museli přistoupit i v Kosmonosích, Horních Beřkovicích nebo v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.

Návštěvy alespoň na Vánoce

Ve všech psychiatrických nemocnicích, které ČT oslovila, také platí částečný až úplný zákaz návštěv. „Návštěvy jsme zrušili až na jisté výjimky. Je to nemilé, pro pacienty jistě nepříjemné, omezující. Vzhledem k epidemické situaci ale bohužel nemůžeme postupovat jinak. Návštěvy obnovíme okamžitě, jak to vývoj epidemie dovolí,“ říká ředitel kosmonoské nemocnice Křen.

Stejné je to i v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě. Tam ale uvažují, že umožní pacientům setkání s rodinou alespoň na svátky. „Návštěvy bychom rádi obnovili, co nejdříve to bude možné, až se uklidní situace s covidem. Na Vánoce bychom rádi návštěvy za určitých podmínek povolili,“ vysvětluje ředitelka havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice Markéta Holubová.

Víc závislostí na drogách a alkoholu

Kromě omezeného provozu přináší covidová situace zařízením také změnu struktury hospitalizovaných pacientů. Častěji se například objevují problémy s alkohem nebo drogami.

„Pacienti s depresivními, úzkostnými nebo psychotickými příznaky se často z epidemiologických důvodů obávají pobytu v nemocnici, hospitalizaci odkládají na nejzažší možnou dobu a tedy pak chodí v závažnějším psychickém stavu. Procentuálně mnohem častěji se setkáváme s alkoholovou a toxikomanickou problematikou,“ uvádí ředitelka jihlavské psychiatrické nemocnice Dvořáková.