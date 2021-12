Piráti a STAN podali ústavní stížnost kvůli výsledkům voleb, nesouhlasí s přepočtem hlasů na mandáty

O poslanecký mandát měli podle návrhu koalice přijít Ondřej Babka (ANO), Karla Maříková (SPD) a Jaroslav Dvořák (SPD). Místo toho by do dolní komory měli usednout Miloň Slabý (STAN), Petra Svedíková Vávrová (SPD) a Pavel Jelínek (SPD). To by znamenalo, že by hnutí STAN získalo o poslance navíc, zatímco hnutí ANO by naopak o jeden mandát přišlo.

O stížnosti bude rozhodovat plénum Ústavního soudu, soudcem zpravodajem je Jan Filip. „Průměrně trvá rozhodování o plenárních návrzích devět až dvanáct měsíců, ale tato doba může být kratší i delší v závislosti na různých procesních záležitostech,“ řekla mluvčí ÚS Miroslava Číhalíková Sedláčková.