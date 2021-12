Poslanci ANO chtějí schůzi sněmovny k cenám energií. Podle nové vlády ale návrhy ceny nevyřeší

Hnutí ANO, které přechází z vlády do opozice, svolalo na příští týden další mimořádnou schůzi. Na ní hodlá projednat tři zákony, které mají podle největšího sněmovního klubu zmírnit rostoucí ceny energií.

„Aby v roce 2022 bylo nulové DPH na energie. Tak, jak jsem to udělala v měsíci listopadu a prosinci, tak aby se to zákonem stanovilo pro rok 2022, a tím se pomohlo a odlehčilo tomu, že energie jsou tak vysoké,“ uvedla vicepremiérka a ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO).

Budoucí vládní koalice ale s dalším osvobození energií od 21procentní sazby DPH nesouhlasí. Podle ní je příliš plošné a pomáhá i lidem, kteří to nepotřebují. Navíc by kvůli němu vypadly z veřejných rozpočtů každý měsíc dvě miliardy korun – ročně 24 miliard.

Budoucí koalice chce adresnější pomoc

„Odcházející vláda připravuje něco, co bude muset řešit vláda nastupující, kdy to bude mít vliv na státní rozpočet,“ myslí si místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN).

Negativní postoj mají i jiní. „Zatím všechno, co předvedla vláda s cenami energií, jsou buď nesmysly jako snížení na nulu, které je evropsky zakázané, nebo odklady splátek, které znamenají jenom to, že to zaplatí příští rok,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Poslanci by se měli kvůli zákonům, které se týkají cen energií, sejít ve sněmovně příští týden. Strany nastupující pětikoalice, které mají v dolní parlamentní komoře většinu, ale program schůze nepodpoří.

Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) musí mimořádnou schůzi svolat do deseti dnů, tedy nejpozději příští čtvrtek. Ani její strana ale zákony navržené hnutím ANO nepodpoří. „To řešení musí jít skrze domluvu s poskytovateli, skrze to, aby už i zálohy nebyly tak vysoké. Ale adresně, tam, kde to je potřeba, nikoli plošně všem,“ uvedla Pekarová Adamová.

„Já bych očekával, že když to hnutí ANO navrhuje – ano, my určitě souhlasíme s tou diskusí – tak že hnutí ANO navrhne usnesení, že odstupujeme od šíleného plánu Evropské unie s názvem Zelený úděl,“ prohlásil předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Fiala chce plán teprve představit

Budoucí vláda Petra Fialy (ODS) chce představit plán na boj s vysokými cenami energií během několika týdnů po svém nástupu. Na řádné schůzi se sněmovna sejde v úterý 14. prosince. Návrh jejího programu projednal organizační výbor minulý týden a není v něm žádný ze zákonů, kterými by se už dolní komora mohla zabývat. Nová sněmovní většina ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN chce počkat se zákony na nový kabinet těchto stran již jmenovaného premiéra Fialy.

Pod žádostí o svolání mimořádné schůze musejí být podpisy nejméně 40 poslanců, hnutí ANO jich má 72. Schůze se nakonec ale nemusí uskutečnit, když sněmovna neschválí návrh jejího programu.