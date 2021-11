Vejce i drůbeží maso zdražují, ptačí chřipka zatím vliv nemá

Ročně se v Byňově na Novohradsku vylíhne na 50 tisíc housat. Prodávají je hlavně menším farmářům. Kvůli ptačí chřipce teď museli několik set chovných kusů vybít. Pokud by se nakazily další, mohlo by to znamenat konec českého chovu.

„Samozřejmě 50 tisíc housat a husí bude chybět na českém trhu, tak jestli potom bude zvýšená poptávka na husy ze supermarketů, které jsou dovezené z Maďarska nebo z Polska, to nedokážu nyní říct,“ hodnotí ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.

„Bude záležet na nákazové situaci v Evropě. Pokud by hrozil nějaký aktuální nedostatek drůbežího masa nebo vajec, tak by to samozřejmě začalo hýbat s cenami, ale aktuálně žádné zvyšování cen z důvodu ptačí chřipky nehrozí,“ uklidňuje předsedkyně představenstva Českomoravské drůběžářské unie Gabriela Dlouhá.