Začíná dvoudenní stávka zkušebních komisařů autoškol. Vadí jim údajně zastaralé vzdělávání

Podle redaktorky ČT Barbory Silné se do stávky nezapojili zdaleka všichni zkušební komisaři, mělo by jít zhruba o polovinu. Komisaři například upozorňují na to, že každých pět let musí skládat zkoušku, pokud u ní neuspějí, tak přijdou o zaměstnání.

Jejich vzdělávání je ale podle nich „zastaralé a tak trochu nesmyslné“. Musí například skládat zkoušky ze strojů, které se na českých silnicích již úplně nevyskytují, chybí ale naopak například vzdělávání v oblasti hybridních automobilů, elektromobilů, případně různých řidičských asistentů.

„Už od července jsme vstoupili do stávkové pohotovosti a snažíme se nějakým způsobem upozornit na nečinnost ministerstva dopravy, které by mělo metodicky komisaře řídit, což se podle našeho soudu neděje. A protože žádná změna od července nenastala, tak jsme nyní na dva dny na základě rozhodnutí valné hromady vstoupili do protestní stávkové akce,“ sdělil ČT mluvčí asociace zkušebních komisařů Jan Bajgar.

Například v Praze se ke stávce přidali téměř všichni ze dvou desítek komisařů, informoval magistrát. Namísto zkoušení žáků autoškol se věnují jiným činnostem. Všichni komisaři stávkují také třeba v Hradci Králové. Především v menších městech se ale kvůli nedostatku termínů zkoušky uskutečňují. Do stávky se aktivně nezapojili ani komisaři ve Zlíně, Plzni, Jihlavě, Kroměříži, Rakovníku, Uherském Hradišti nebo v Kladně.

Ministerstvo protest odmítá

Ministerstvo považuje protest za neodůvodněný, stávka zároveň poškodí obecní úřady. Proti kritice se ministerstvo již dříve ohradilo s tím, že se se zástupci komisařů pravidelně scházejí. Jeho mluvčí František Jemelka uvedl, že jsou zástupci komisařů členy pracovní skupiny autoškolství. „Například u změny nové legislativy byli od samého počátku až po její schválení. Přímo se podíleli na tvorbě konkrétních ustanovení, která odsouhlasili,“ uvedl.

Asociace zkušebních komisařů upozornila, že akce nemíří proti obcím, jejichž zaměstnanci komisaři jsou. Stávka by se měla uskutečnit v obcích s rozšířenou působnosti, kde se zkoušky konají, včetně Prahy. V obou dnech budou komisaři na svých pracovištích, nebudou však zkoušet uchazeče o řidičská oprávnění.