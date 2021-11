Vyjednali jsme dobré podmínky a jdeme plnit program, vzkazuje Bartoš

Pro koaliční smlouvu se vyslovilo přes osmdesát procent Pirátů. Hlasování přitom bylo takzvaně zásadní – při něm stanovy strany předpokládají nutnou nejméně třípětinovou podporu. Účast přesáhla devadesát procent. Velký mandát vnímá Bartoš jako potvrzení toho, že jsou členové a členky Pirátů spokojeni s vyjednáváním vedení strany v rámci vznikající vlády. „Jsem za to rád, vážím si té důvěry. Ale je to hlavně zpráva pro občany. My jdeme plnit program a pracovat pro Českou republiku,“ okomentoval.

Tři resorty, čtyři poslanci

Tyto podmínky podle něj korespondují s tím, co chce strana v politice dělat. Pirátům mají ve vládě připadnout posty ministra pro legislativu, šéfa resortu místního rozvoje a digitalizace a ministra zahraničí. Na stranickém fóru se ale objevují názory, že ona tři ministerstva nejsou zcela v souladu s pirátskými preferencemi.

To Bartoš vysvětluje tím, že jednání fungovalo nejprve na úrovni koalice. „Vždy jsme vyjednávali o jednotlivém resortu pro koalici a pak nějakým způsobem mezi sebou. Samozřejmě jsme měli také zájem o ministerstvo školství, to nakonec připadlo koalici PirátiSTAN, takže z pohledu koalice je to doma. Ale to se musí nějakým způsobem poskládat. Odborníků je ve stranách hodně,“ podotkl.

Ačkoliv strana získá tři ministerstva, v dolní komoře usednou pouze čtyři Piráti. „Ti čtyři poslanci nejsou nejsilnější pozice a do počtu stran koalic SPOLU a PirátiSTAN by nebyli potřeba. Ale my jsme kandidovali se společným koaličním programem, tomu lidé dali důvěru,“ okomentoval Bartoš.