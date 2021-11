Oslavy 17. listopadu: Ulice zaplní piety, demonstrace i koncert na počest Václava Havla

Veřejnost si připomene Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Při té příležitosti se uskuteční mimo jiné pietní akce u Hlávkovy koleje a na Albertově, celodenní program na Národní třídě nazvaný Korzo Národní a shromáždění na Václavském náměstí s Koncertem pro budoucnost.

Petřínská rozhledna se v Den boje za svobodu a demokracii rozsvítí do barev národní trikolory.

Místo: Petřín

09:00–⁠10:00 –⁠ Pietní vzpomínka k uctění památky studentů Hlávkovy koleje, kteří se v roce 1939 stali obětí nacistické perzekuce, a k připomenutí událostí z roku 1989. Zúčastní se mj. bývalý prezident Václav Klaus, rektor ČVUT Vojtěch Petráček, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník. Pořádá Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Studentskou komorou Rady vysokých škol. Na akci navazuje pietní akt v Žitné ulici u pamětní desky Jana Opletala a Václava Sedláčka.

Místo: Jenštejnská 1, Praha 2, před budovou Hlávkovy koleje a celá ulice

09:00 –⁠ Studentská oslava svobody k výročí sametové revoluce a celodenní pouliční slavnost Korzo Národní. Letos pod heslem „Svoboda volby?“. Na programu mj. pouliční výstavy, světelné instalace nebo audiovizuální projekce. V on-line podobě se uskuteční divadelní představení nebo debaty živě přenášené z českého pavilonu EXPO 2020 v Dubaji. Z amplionů v českých městech zazní v 17:11 Modlitba pro Martu, kterou zazpívá Jana Kirschner. Více než 40 významných budov se zbarví do českých národních barev. Pořádá spolek Díky, že můžem.

Místo: Národní třída, Praha 1

09:30 –⁠ Podpora členství České republiky v Evropské unii. Pořádá spolek Pulse of Europe při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.

Místo: Václavské nám., Praha 1, dolní část, od ulice Jindřišská po ulici Na Příkopě

10:00 –⁠ Vzpomínkové slavnosti u památníku studenta Jana Opletala. Pořádá Studentská komora Rady vysokých škol.

Místo: Žitná 609/25

10:00 –⁠ Apoštolský nuncius Charles D. Balvo bude sloužit mši za poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody. Poté následuje průvod k památníku 17. listopadu na Národní třídě.

Místo: Chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám. 1, Praha 1

11:00 –⁠ Zástupci Senátu v čele s jeho předsedou Milošem Vystrčilem (ODS) položí kytici k Památníku 17. listopadu na Národní třídě v Praze.

Místo: Národní třída, Praha 1

11:00 –⁠ Pietní vzpomínka na na oběti událostí 17. listopadu 1939.

Místo: Kasárna 17. listopadu, Praha 6 –⁠ Ruzyně

11:15 –⁠ Pietní akt České konference rektorů při příležitosti výročí 17. listopadu.

Místo: Národní třída, Praha 1

12:00 –⁠ Oslava výročí 17. listopadu 1939 a 1989 na Albertově.

Místo: ulice Studničkova, Votočkova, Hlavova a Albertov, Praha 2

13:00 –⁠ Zahájení průvodu s názvem Havel do kavárny! Busta Václava Havla bude převzata a odnesena na místo slavnostního odhalení a místa setkávání disentu Kavárny Slavie. Akci pořádá česká pobočka Amnesty International, Knihovna Václava Havla a The Vaclav Havel Library Foundation.

Místo: Hradčanské nám., Praha 1, od pomníku TGM

13:30 –⁠ Shromáždění, které pořádá spolek Milion chvilek pod názvem Cesta změny: Klíčem k demokracii jste Vy!

Místo: Staroměstské nám., Praha 1

14:00 –⁠ Sametové posvícení. Satirický karnevalový průvod se vydá z Kampy přes Karlův most na Národní třídu, kde projde zhruba v 16:30. Další defilé se uskuteční v 17:00 na Staroměstském náměstí, odkud průvod půjde do Kampusu Hybernská.

Místo: Kampa, Praha 1

15:00 –⁠ Debata nové politické generace o budoucnosti Česka v EU s názvem Sametový Můstek do Evropy. Zúčastní se senátor Marek Hilšer (nez.), europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti), rektorka Danuše Nerudová a poslanec Marin Exner (STAN). Koná se při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.

Místo: Václavské nám., Praha 1, spodní část

16:30–⁠22:00 –⁠ Občanské shromáždění při příležitosti oslav 17. listopadu a Koncert pro budoucnost, kde vystoupí mimo jiné irský muzikant Glen Hansard, zpěvačka Jana Kirschner nebo diplomat Michael Žantovský, Michal Kocáb a Šimon Pánek. Letošní ročník akce bude zároveň věnován vzpomínce na Václava Havla, od jehož úmrtí letos uplyne 10 let. Pořádá nezisková organizace Nerudný fest.

17:00–⁠22:00 –⁠ Projekce Komunisté OFF –⁠ 32 let od OF k OFF, animované verze log od OF k OFF, promítané na budovu uzavírající Národní třídu. Akci pořádá Plechárna Design Factory, Pavel Šťastný a Robin Suchánek.

Místo: Jungmannovo náměstí 1, Praha 1, budova na konci Národní třídy

18:00 –⁠ Setkání s laureáty k udílení Cen paměti národa. Předání cen ve 20:00.

19:00 –⁠ Koncert při příležitosti svátku 17. listopadu a Mezinárodního dne studentstva. Projevy přednesou rektor ČVUT Vojtěch Petráček a předseda Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Václav Pavlíček. Na programu Moravské dvojzpěvy a Serenáda pro smyčcový orchestr od Antonína Dvořáka. Pořádá Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a ČVUT v Praze.

Místo: Betlémská kaple, Betlémské nám., Praha 1

19:00 –⁠ Představení Milada Horáková v podání Baletu Státního divadla Košice.

Místo: Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1

19:00 –⁠ Zahájení skupinové výstavy 51 umělců k připomenutí 15 let od založení uměleckého uskupení Trafačka. Expozice s názvem T 9-2-7: Jednota v rozmanitosti potrvá do 31. prosince.

19:30 –⁠ Koncert pro svobodu a demokracii v podání České filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši. Druhý koncert 18. listopadu.

Místo: Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1