Česko patří v regionu k nejodolnějším zemím vůči vlivu Ruska a Číny, tvrdí studie organizace Globsec

Česko se z osmi zkoumaných evropských zemí řadí ke státům, které jsou nejodolnější vůči vlivu Ruska a Číny. Tento stav by mohl ještě posílit v souvislosti s výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Vyplývá to z nejnovější studie, kterou představila slovenská nevládní organizace Globsec. Stejnou odolnost naměřil Globsec v Rumunsku.