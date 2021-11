Pozitivních testů bylo 5650, za neděli čtvrtý nejvyšší počet od začátku pandemie

V přepočtu na sto tisíc obyvatel přibylo za poslední týden 718 nakažených. Za poslední dva týdny vzrostla takzvaná incidence více než dvojnásobně – poslední říjnový den to bylo 320 případů na sto tisíc obyvatel.

Vláda v demisi také schválila plošné testování žáků základních a středních škol, ale to začne až příští pondělí. Nyní pokračuje druhým kolem testování ve třídách jen ve vybraných okresech.

Menší nemocnice mají problém i s personálem. Do některých v pondělí zamířili vojáci. Zatím jich jde vypomáhat čtyřicet. Šest z nich posílí zdravotnický personál v přerovské nemocnici. Zdravotníků je podle její hlavní sestry Bronislavy Budínové málo, jsou nemocní, někteří dostali i covid-19. Vojáci podle ní budou pracovat na pozicích sanitářů nebo budou pomáhat pacientům s hygienou, krmením či s jejich převozy na vyšetření. „Měli by dorazit dnes (v pondělí) kolem poledne, jezdí v týdenních nebo čtrnáctidenních rotacích a jejich pomoc bude žádána tak dlouho, než se výrazně zlepší situace s covidem,“ řekla.

Z 214 lidí, které v neděli nově přivedly potíže s covidem-19 do nemocnice, bylo 59 procent neočkovaných a jedno procento nemělo očkování dokončené. Z pacientů, kteří nově skončili na jednotce intenzivní péče, bylo neočkovaných 60 procent a nedokončené očkování měla další dvě procenta.

V pondělí v podvečer ale bude končící kabinet jednat znovu. Tentokrát bude schvalovat zpřísnění pravidel pro vstup na hromadné akce, ale i do divadel nebo restaurací. V nich by se měly jako alternativa k dokončenému očkování či prodělanému onemocnění covidem-19 uznávat pouze negativní výsledky PCR testu, tedy již ne antigenní testy. Ministerstvo zdravotnictví původně uvažovalo o tom, že by se testy neuznávaly vůbec, ale s tím nesouhlasil AntiCovid tým nově vznikající vlády.

Cílem opatření, které vláda v demisi postupně prosazuje, je kromě zpomalení epidemie i zvýšení počtu očkovaných. Zájemců o vakcínu však v posledním týdnu ubývalo. Od středy jich chodilo na očkovací místa méně než v předchozím týdnu. V neděli vykázali zdravotníci 7868 aplikovaných dávek vakcín oproti více než devíti tisícům z předchozí neděle. Týdenním maximem bylo pátečních 51 tisíc dávek, v předchozím týdnu bylo v pátek vykázáno téměř 58 tisíc dávek.