Zemřel Václav Zelenka, přeživší lidické dítě a dlouholetý starosta obce

V den vyhlazení obce, 10. června 1942, byl s ostatními lidickými dětmi a ženami převezen do kladenského gymnázia, kde jej nacisté společně s Hanou Špotovou a Dagmar Veselou vybrali k poněmčení.

„Z dětského domova Puščikovo, kde pobýval až do roku 1944, byl převezen do dětského domova Oberweis v Oberdonau, kde zůstal až do února 1945. Následně byl předán do rodiny Wagnerovy v Lohse, kde žil pod jménem Rolf Wagner,“ uvedla Chourová Plachá. Nalézt se ho podařilo v květnu 1947, poté byl repatriován zpět do Československa, kde se opět setkal se svou matkou.

S ní se nastěhoval do nově postavených Lidic. Od roku 1999 do roku 2006 byl jejich starostou a žil zde až do své smrti. Byl ženatý a měl tři syny.