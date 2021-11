Vláda kvůli Bohemia Energy opět schválila zákon o hromadných žalobách

Vláda ANO a ČSSD opětovně posílá do Poslanecké sněmovny zákon o hromadných žalobách, které umožňují různým lidem uplatnit stejné nebo podobné nároky v jediném řízení. Po jednání kabinetu o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Předpis jeho vláda původně schválila loni v únoru, poslanci o něm ale do konce mandátu nerozhodli. Předpis, který kabinet schválil v souvislosti s ukončením činnosti energetické společnosti Bohemia Energy (BE), nyní dostane nová sněmovna.