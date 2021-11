Složení Poslanecké sněmovny zůstane beze změn, rozhodl Nejvyšší správní soud

NSS letos obdržel přibližně trojnásobek volebních stížností oproti minulosti. Celkem jich bylo 210, dalších 22 bylo opožděných. Nevyhověl žádnému z návrhů. V pátek mu zbývalo dokončit ještě posuzování posledních nejzávažnějších volebních stížností.

Koalice PirátiSTAN se domáhala vyslovení neplatnosti zvolení poslanců Ondřeje Babky (ANO) v Jihočeském kraji, Karly Maříkové (SPD) v Karlovarském kraji a Jaroslava Dvořáka (SPD) ve Zlínském kraji. Místo toho požadovala, aby mandát získal jejich kandidát na Vysočině Miloň Slabý (STAN), kandidátka SPD v Jihomoravském kraji Petra Svedíková Vávrová a kandidát SPD v Olomouckém kraji Pavel Jelínek. To by znamenalo, že by koalice získala o poslance navíc, hnutí ANO by naopak o jeden mandát přišlo.

Podle NSS si ale koalice volební zákon nevyložila správně. „Výklad zastávaný navrhovatelkou by však vedl k tomu, že by se výpočet v rámci třetího kroku znovu vracel do prvního kroku, tedy že by se mandáty, které měly být pokud možno přiděleny v rámci prvního skrutinia, z tohoto skrutinia odebraly a převedly by se do čtvrtého kroku, tedy do druhého skrutinia,“ stojí v odůvodnění usnesení.

„Krom toho by tento výklad vedl k nelogicky rozdílným pravidlům pro výpočet tzv. krajského volebního čísla pro dvě skupiny krajů. V některých by pak bylo snadnější získat mandát v rámci prvního skrutinia než ve zbývajících,“ vysvětlil soudce zpravodaj Radan Malík.