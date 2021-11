ČEZ od Nového roku zvýší cenu elektřiny. Zákazníci si připlatí zhruba o třetinu

Samotná cena za spotřebovanou megawatthodinu se ale například u nejběžnější sazby D02 zdvojnásobí. Zatímco dosud za megawatthodinu platili lidé 1700 korun bez DPH, nově to bude 3120 korun. Celkové ceně na faktuře pomáhá to, že regulované poplatky zůstávají v tuto chvíli stejné. Jejich výši na příští rok oznámí Energetický regulační úřad během listopadu, žádné významné zvýšení ale analytici neočekávají.

„Pro nejběžnější sazby domácností, které elektřinou vaří a svítí, bude změna ceníků znamenat vyšší platby v průměru o 250 korun měsíčně,“ řekl Gazdík. Klienti s aktivní fixací budou platit stejné ceny jako dosud, ČEZ pro ně má zajištěnou elektřinu a podmínky fixace dodrží.

„Velkoobchodní cena elektřiny, kterou nakupujeme pro naše zákazníky, za poslední rok stoupla trojnásobně. Na extrémní úrovně totiž vyšplhala cena komodit, které potřebujeme k výrobě elektřiny: plynu, uhlí, povolenky. Vidíme, že řada dodavatelů situaci neustála a končí. Mrzí nás, že ke zvýšení cen dojde i u ČEZ, ale snažili jsme se to udělat co nejvíce citlivě a do změn ceníků nepromítáme plné navýšení současných vysokých cen na burzách,“ uvedl Gazdík.