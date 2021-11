Reportéři ČT: Krize v dětských psychiatrických ústavech trvá. Pomoc potřebuje víc dětí, ale chybí personál

V jihočeských Opařanech se nachází největší dětská psychiatrická nemocnice v Česku, duševní nemoci dětí se tam léčí už skoro sto let. Tamní ústav trápí to, co většinu podobných zařízení - chybí mu personál. Letos na jaře se osud nemocnice začal vyvíjet dramaticky, tamní ředitelka a primářka totiž odcházejí do důchodu.

„V Opařanech je to tak, jako všude v České republice - pokud odejde lékař, který má důchodový věk, tak za něj není adekvátní náhrada,“ popsala situaci ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech Iva Hodková. Uzavření ústavu by pro rodiče dětských pacientů znamenalo, že by museli pomoc hledat jinde.

Ministerstvo zdravotnictví na jaře uzavření nemocnice odmítlo. Opařanská psychiatrická nemocnice tak musela přejít na nouzový režim, ve kterém musí vydržet do konce roku, kdy mají ředitelka i primářka skončit. Ústav má kapacitu 90 lůžek, v nouzovém režimu je to třetina. Pokud by do konce roku do ústavu nenastoupili noví lékaři, musel by se zavřít. Ministerstvo nakonec lékaře pro opařanskou nemocnici zajistilo.