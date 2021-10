Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech překonala personální krizi. Ministerstvo našlo lékaře

V areálu se léčí kolem tisíce pacientů ročně. Pokud by ale do nemocnice nenastoupili noví lékaři, musela by skončit. Ministerstvo zdratvotnictví se proto rozhodlo nábor motivovat finančním příspěvkem. Každý lékař, který do Opařan nastoupí, dostane bonus ve výši milionu korun, na pozici ale musí setrvat nejméně tři roky.

Areál Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech má dlouhou historii. Klášter byl dostavěn v roce 1737. Na děti se zařízení specializuje od první republiky. Nemocnice má 90 lůžek, přibližně polovina hospitalizovaných pacientů od pěti do 18 let je z Jihočeského kraje.