Část domácností bude mít nárok na mimořádnou pomoc kvůli situaci s energiemi, řekl Havlíček

Zhruba deset procent českých domácností, které by mohly být ohroženy energetickou chudobou, bude mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc. Na středeční tiskové konferenci to řekl to ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Týkat by se to podle něj mohlo 400 až 500 tisíc domácností. Resort práce a sociálních věcí krátce před brífinkem oznámil, že nemá žádné nástroje, s jejichž pomocí by mohl řešit dopady zdražování energií a vysokých záloh.