Zájem o služby organizací pro oběti domácího násilí roste. Zřizují novou telefonní linku a rozšiřují týmy

Nezisková organizace Persefona eviduje výrazný nárůst klientů. „Od začátku roku 2021 jich už v září bylo 469. To je víc než za celý rok 2020, kdy jich přišlo celkem 458,“ potvrdila ředitelka Persefony Jitka Čechová. „Rozšiřujeme tým o novou terapeutku a v novém roce o právníka, vychází to ze strategického plánu organizace. V současné době jednáme i o využívání služeb platformy Nenech to být,“ uvedla Čechová.

Klienti mohou i v případě nepříznivých covidových podmínek využívat aplikaci Bright sky, poradenství přes chat, telefon, on-line schůzky a pokud to bude možné i formou osobní konzultace, a to podle pravidel vyplývajících z vládních opatření. „V omezené míře plánujeme i využívání služeb dobrovolníků. To ale není jednoduché zajistit, jelikož je vhodné, aby služby, které nabízíme, zprostředkovávali odborníci z oblasti práva, psychologie a sociální práce,“ doplnila Čechová.