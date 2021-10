Přibylo 6274 nakažených. Tripartita projedná návrh povinného průkazu bezinfekčnosti pro vstup do práce

V úterý v Česku přibylo 6274 potvrzených případů covidu-19, téměř dvakrát více než před týdnem. Poprvé od dubna tak denní počet nově nakažených překonal hranici šesti tisíc.

Opět se zvýšil také počet hospitalizovaných, s koronavirem je v nemocnicích 1146 lidí. V těžkém stavu je 166 pacientů, podobně jako v pondělí. Na sto tisíc obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 246 nakažených, incidenční číslo se od úterý zvýšilo o 29.

Laboratoře v úterý provedly zhruba 105 tisíc testů, asi o 34 tisíc více než před týdnem. Výrazně stoupla pozitivita testů. U preventivních a plošných testů činila v úterý 3,14 procenta, což je nejvíce od března.

V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl na 8,46 procenta, nejvíce od začátku května. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, byla pozitivní více než pětina testovaných, což se stalo naposledy v dubnu. Laboratoře v úterý provedly zhruba 105 tisíc testů, asi o 34 tisíc více než před týdnem.

S koronavirem dosud v Česku zemřelo 30 667 lidí. Na pondělí připadá 18 obětí, nejvíce od května.

Kontroly v práci

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou jednat o opatřeních proti koronaviru na pracovištích. Mimořádné zasedání tripartity se uskuteční on-line. Po pondělním jednání krizového štábu jeho šéf a končící vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil návrh, podle něhož by do provozů a kanceláří nesměli lidé bez očkování, negativního testu či potvrzení o prodělaném covidu. Odboráři a podnikatelé to kritizují.

V Česku musí pracovníci od pondělka na pracovištích nosit respirátory. Nemusí je mít jen zaměstnanci s těžkou prací a v náročných podmínkách. Bez ochrany dýchacích cest mohou pracovat i kolegové, pokud jsou od sebe dál než metr a půl. Od listopadu budou muset respirátor ve třídě mít neočkovaní učitelé. Firmy dřív pravidelně testovaly své zaměstnance, stát na to přispíval.

Vstup na pracoviště bez očkování či testu by podle odborů a zaměstnavatelů bylo možné zakázat jen zákonem. Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a výši náhrady mzdy upřesňuje zákoník práce. Projednání a přijetí legislativních změn obvykle trvá měsíce.

Mírnější pravidla pro návrat domů

Pro lidi přijíždějící do Česka z rizikových zemí začala platit mírnější protiepidemická opatření. Neočkovaní už od středy nemusejí do samoizolace. Týká se to návratů z oblastí, které jsou na takzvané mapě cestovatele zobrazeny červeně a tmavě červeně.

Ministerstvo zdravotnictví tak reagovalo na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který část opatření o samoizolaci zrušil. Povinnost vyplnit příjezdový formulář zůstane.