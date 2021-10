Vysoké školy reagují na sílící epidemii. Některé budou jednat o distanční výuce

„V pondělí bude zasedat komise rektorky pro vzdělávací činnost, která se bude těmito otázkami zaobírat,“ odpověděl mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Filip Vrána na otázku, zda škola v nejbližší době plánuje rozšířit distanční výuku. Tu už částečně nabízí, většina přednášek a seminářů ale probíhá stále prezenčně.

„Dne 25. října bude setkání s vedením univerzity a bude zasedat krizový štáb,“ reagovala na tentýž dotaz mluvčí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Karla Mráčková. Tam už přitom k úpravě výuky s ohledem na zhoršující se situaci přistoupili. Zavedení vzdělávání na dálku budou podle slov mluvčího Jakuba Nováka řešit také na Univerzitě Hradec Králové. Výuka tam zatím probíhá v prezenčním režimu.

Masarykova univerzita se připravuje na žlutou

Masarykova univerzita v Brně se bude řídit takzvaným univerzitním semaforem. Od příštího pondělí přejde z bílé do zelené barvy. Škola tak bude nadále udržovat prezenční výuku, nově ale budou povinné respirátory ve všech vnitřních prostorách, i během výuky.

„V podstatě se univerzita připravuje na přechod do žlutého režimu,“ řekla její mluvčí Michaela Pokorná s tím, že vše bude záležet na vývoji epidemie. Žlutý režim by znamenal například přechod na distanční výuku nebo zákaz vstupu veřejnosti do budov univerzity.

Zpřísněním opatření se aktuálně zabývá i Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), informoval její mluvčí Egon Havrlant. K restrikcím by mohlo dojít po dohodě a ve spolupráci s vedením jednotlivých fakult.

Přednášky prezenčně i on-line

Některé vysoké školy už přitom i přes přetrvávající prezenční výuku nabízí také možnost hybridního nebo plně distančního vzdělávání. „Máme prezenční i on-line přednášky, studenti si mohou vybrat. Většinou volí on-line formu,“ konstatovala za ČZU Mráčková. Některé velké přednášky probíhají kombinovaně nebo on-line formou i na UPOL. Škola tím chce dosáhnout snížení počtu studentů v posluchárnách.

Na situaci reaguje i Univerzita Karlova v Praze. „Garantům studijních programů je povoleno využít dle úvahy některé prvky z předchozí distanční výuky, pokud spadají do konceptu výuky prezenční,“ uvedl mluvčí školy Václav Hájek. Někteří vyučující tak například jako doplňkový výukový materiál poskytují studentům záznamy přednášek z minulého akademického roku. Univerzita Hradec Králové podle Nováka zase omezila počet studentů v jedné třídě.