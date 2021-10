Benešová navrhla na předsedu Nejvyššího správního soudu Dienstbiera, Zeman podle ní souhlasí

Nejvyšší správní soud nyní vede Michal Mazanec, kterému ale na konci roku vyprší mandát z důvodu dosažení věkové hranice sedmdesáti let pro výkon funkce soudce, uvedl server.

Mazanec podle serveru na sněmu poukázal na přetíženost správního soudnictví. Stav je podle něj neúnosný, zmínil například to, že NSS přezkoumává mimořádná opatření proti šíření koronaviru nebo stížnosti na volby.

Padesát nových soudců čeká na jmenování

Benešová také připomněla, že na Pražském hradě „visí“ její návrh na jmenování padesáti nových soudců. V případě aktivace článku 66 ústavy, kdy by kvůli zdravotnímu stavu prezidenta došlo k převodu jeho pravomocí, by soudce musel jmenovat premiér.

Ministryně ve svém proslovu uvedla, že nezávislost justice podle ní byla za jejího vedení resortu plně zachována, i když se po jejím nástupu do funkce proti její osobě masivně demonstrovalo. „Neznám nikoho, kdo by si stěžoval, že zasahuji do nezávislosti justice,“ řekla delegátům.

Sněm Soudcovské unie začal v pátek a potrvá do soboty. Zabývat se má mimo jiné problematikou takzvané justiční mapy, vnitřního fungování soudů a elektronizací justice.

Předsedu NSS jmenuje prezident s kontrasignací premiéra. Ze zákona má ale omezený výběr, nové funkcionáře musí zvolit z řad soudců tohoto soudu. Funkční období šéfa NSS trvá deset let.