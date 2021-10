Testování ve školách je zásadní, shodují se Kuba a Vondrák. Placené testy nepovažují za problém

„Myslím, že je rozumné v této chvíli děti testovat. Až čtyřicet procent nakažených v Jihočeském kraji tvoří skupina nula až devatenáct let,“ říká hejtman kraje Martin Kuba. Podle něj se krajští zastupitelé, společně s krajskou hygienou, domlouvají s řediteli škol na tom, aby se podzimní prázdniny prodloužily ještě o další dva dny.

„Tím bychom získali vlastně devět dnů na to, abychom trochu rozpojili dětské kolektivy, kde opravdu v tuto chvíli to šíření probíhá. Po té periodě je výhodné děti otestovat, protože nebudete do karantény vlastně dávat nikoho, pouze vytáhnete z kolektivu ty pozitivní,“ vysvětluje hejtman. „Znovu ale zdůrazňuji, že je naprosto iluzorní představa, že šíření v dětských kolektivech dostaneme někam na nulu, ať budeme testovat nebo ty děti jakkoliv omezovat,“ doplňuje.

I hejtmanovi Moravskoslezského kraje Ivu Vondrákovi přijdou nově zavedená opatření racionální. Povinné nošení respirátorů u neočkovaných učitelů považuje za rozumný kompromis. Testování žáků pokládá za naprosto zásadní, jelikož mnoho ohnisek v Moravskoslezském kraji je dle něj právě ve školách. „Mám i informace od hygieniků, že nejspíš budou chtít zavádět periodické testování ve školách. Hovoří se také o tom, že by se chtělo testovat PCR testy,“ tvrdí hejtman.

Testování při incidenci tři sta na sto tisíc obyvatel je podle Vondráka příliš vysoké, současnou hranici by snížil. „Když se na to podívám z pohledu současného stavu u nás v kraji, tak máme vlastně 107 ohnisek, 600 pozitivních dětí a učitelů, a téměř pět tisíc dětí je v karanténě – to jsou velká čísla. Zcela evidentně se ta nákaza šíří velmi rychle a my musíme v těch počátečních fázích zajistit testování, a tím tomu šíření zabránit,“ apeluje Vondrák.