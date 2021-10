Soud zamítl žalobu Šarapatky kvůli Zemanovým výrokům

Právní zástupce Šarapatky Artur Ostrý po rozhodnutí řekl, že jeho klient bude chtít, jakmile to bude možné, podat novou žalobu přímo na Zemana. Aby celou věc urychlil, okamžitě se vzdal práva na odvolání. Zástupkyně ministerstva si však svou možnost na odvolání ponechala minimálně do doby doručení rozhodnutí. Do té doby musí Šarapatka s novou žalobou počkat.

Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka přitom odešel z úřadu vlády v době, kdy byl Zeman premiérem, po dohodě.

Šarapatka na ministerstvo financí podal žalobu kvůli tomu, že podle tehdejšího výkladu prezidenta nešlo přímo žalovat za výrok, který souvisí s výkonem jeho funkce. Soudy žalobě vyhověly a ministerstvo se bývalému poradci následně omluvilo. Ústavní soud ale předchozí rozhodnutí soudů zrušil. Podle rozhodnutí Zemanův výrok nesouvisel s výkonem prezidentské funkce, a je tak nutné žalovat přímo jeho. Spor se tak vrátil k Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Šarapatka se poté domáhal toho, aby mohl žalovat místo ministerstva přímo Zemana, následně však oznámil, že žalobu stáhne a podá novou. Ministerstvo financí však se zpětvzetím žaloby nesouhlasilo, a spor proto dál pokračoval.

Obvodní soud v pátek s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu žalobu zamítl. Zároveň však nepřiznal resortu náhradu za náklady na řízení, protože žalobce v minulosti postupoval podle pokynů soudů.