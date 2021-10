O vládě s ANO v žádném případě jednat nebudeme. Babiš ani s pověřením většinu nezíská, slíbil Fiala

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý informoval, že šéfa ODS Fialu hned po volbách oslovil s nabídkou vyjednávání o vládě – ta však nebyla přijata. „Pan premiér mi poslal blahopřejnou SMS, ve které vyjádřil zájem se setkat a jednat,“ okomentoval Fiala. Dodal, že už dříve avizoval, že jednání o vládě s ANO nepřipadá v úvahu.

Připomněl také, že už v sobotu se setkaly koalice SPOLU a PirátiSTAN a společně připravily prohlášení o vůli sestavit vládu. „Takže tady já nevidím žádný smysl, proč bychom měli jednat s ANO o vládě. Toto žádná cesta není. To, že budeme jednat s ANO i SPD o složení orgánů poslanecké sněmovny, to je jasné, to je logické. Ale o vládě v žádném případě,“ zdůraznil.

Současný premiér také řekl, že volby vyhrálo ANO, neboť získalo nejvíce mandátů. Fiala oponoval, že to tak není. „Každý viděl počet hlasů, které jsme dostali i procentuální výsledky. Ale co je na tom nejpodstatnější, že v poslanecké sněmovně je většina, která získala důvěru od voličů k tomu, aby provedla politickou změnu,“ reagoval.