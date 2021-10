Prezident Zeman odvolí na zámku v Lánech. Na doporučení lékaře změnil program

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Zavoral ve čtvrtek Zemana navštívil v Lánech, podrobnosti o zdravotním stavu prezidenta ÚVN ani Pražský hrad po lékařské kontrole nezveřejnily. Zdravotní stav prezidenta je v posledních dnech ostře sledován, a to i kvůli významné roli, kterou prezident má při sestavování nové vlády.

Ovčáček uvedl, že Zavoral Zemanovi nedoporučil, aby využil možnosti volit ve volební místnosti. „Prezident republiky toto doporučení vyslyšel. Na základě doporučení profesora Miroslava Zavorala bude upravován i další program prezidenta republiky,“ uvedl Ovčáček.

Mluvčí prezidenta následně sdělil, že je i nadále plánována nedělní schůzka Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ještě nebylo rozhodnuto, zda prezident vystoupí v povolebním pořadu CNN Prima News, který byl plánován na nedělní dopoledne.

Pražský hrad odmítl tvrzení, že prezident je ve vážném stavu

O Zemanově zdravotním stavu média a politici spekulují již několik dnů. Zeman v září strávil osm nocí v ÚVN, podle Pražského hradu šlo o rekondiční pobyt, během kterého prezident podstoupil několik vyšetření a infuze. Od té doby je Zeman v Lánech, kde absolvoval několik pracovních schůzek se zástupci vlády a opozice, přijal také maďarského premiéra Viktora Orbána. Zavoral, jehož specializací je gastroenterologie, prezidenta v Lánech kromě čtvrtka navštívil i v pondělí. Podle Deníku N mu doporučil jedno- až dvoudenní pobyt v nemocnici, což Zeman odmítl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek v rozhovoru pro Rádio Impuls řekl, že o zdravotním stavu prezidenta republiky je informován. Zeman podle něj nemá chuť k jídlu, nemá dostatek živin, a právě to nyní řeší Zavoral, s kterým ve středu ráno předseda vlády hovořil. Další detaily o Zemanově zdravotním stavu Babiš nemá, neví tedy, zda má prezident problémy s játry, jak se objevilo v médiích.

Pražský hrad opakovaně odmítl tvrzení, že je Zeman ve vážném stavu. V Lánech se podle zástupců Kanceláře prezidenta republiky připravuje na povolební vývoj a na udělování státních vyznamenání 28. října.

Podle volebního zákona volič „může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena“. Mimo okrsek s místem trvalého bydliště může volič hlasovat v případě, pokud si vyžádal předem voličský průkaz, a to písemně do minulého pátku nebo osobně nejpozději tuto středu.