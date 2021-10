Reportéři ČT: Rodina generála Syrového bojuje za očištění jeho jména

Trest si generál odpykával v řadě věznic. „Nejhorší kriminál pro něj byl Leopoldov na začátku padesátých let, kde jako mnozí jiní trpěl hladem. Už dávno to nebyl ten obtloustlý generál v uniformě. Vězni tam trpěli zimou a byli vlastně vydáni napospas dozorcům, kteří si s nimi mohli dělat, co chtěli,“ uvádí historik Rokoský.

Z vězení se generál dostal až při amnestii v roce 1960. S důchodem ve výši necelých dvou set korun nemohl vyjít a do svých šestasedmdesáti let musel pracovat v anonymitě jako hlídač Maroldova panoramatu. Bez větší pozornosti zemřel 17. října 1970, na den přesně dvacet let předtím, než se narodil jeho praprasynovec, který se teď u soudu pokouší rehabilitovat jeho jméno.

„Nejedná se o žádné návraty majetku, o to mé rodině nejde. Jde tu čistě o očištění jeho jména, aby pohled na něj nebyl jako na kolaboranta a odsouzeného člověka, ale na národního hrdinu a generála, který se zasloužil o vznik Československa,“ uzavírá Jan Syrový.