Lídři Jihomoravského kraje debatovali o tom, co se musí změnit v české justici

Podle lídra koalice PirátiSTAN Radka Holomčíka je výzvou pro justici digitalizace a vytvoření elektronického soudního spisu, který pomůže zrychlit proces. „Další velká věc, možná ještě větší než ta digitalizace, je otevření trestního řádu, otevření občanského soudního řádu, což jsou normy, které vznikly někdy v 60. letech,“ sdělil s tím, že při soudních řízeních se tak naráží na celou řadu obstrukcí.

Krajský lídr KSČM Ivo Pojezný sdělil, že je potřeba zjednodušit justici tím, že se zjednoduší zákony a vyškrtají se normy, které nejsou potřebné. Podle něj to nebude jednoduché, pokoušela se o to podle něj ODS i sociální demokracie, ale nepodařilo se jim to, protože na to šly špatně, tedy poslaneckým návrhem. „My si myslíme, že tohle je parketa pro legislativní radu vlády,“ sdělil s tím, že ta by pak měla normy zjednodušit, dát k dispozici Ústavnímu a Nejvyššímu správnímu soudu. Poté by se normy vrátily na vládu a předložily by se Poslanecké sněmovně.

Podle krajského lídra ODS Petra Fialy je právní systém zaplevelený a někteří soudci veřejně mluví o tom, že se v něm nevyznají. Zjednodušení považuje za nutné. Nejdůležitější je podle něj vrátit lidem pocit spravedlnosti, načež zmínil kauzy Čapí hnízdo a katastrofy na Bečvě. Obsolentní (zastaralé, pozn. red.) zákony prý jeho strana nachystala k vyškrtání, ostatní strany to ale nepodpořily. „My jsme udělali jednu věc, kterou pokládám za důležitou, a kterou doufám všichni občané dobře pocítí. Ke každému novému zákonu bude muset být seznam povinností, které ten zákon zavádí,“ sdělil s tím, že to pomůže v orientaci.

Krajský lídr SPD Jan Hrnčíř uvedl, že obsolentní právní předpisy už soudce nezatěžují, protože už právně účinné nejsou. „My tady máme přes dva miliony platných právních předpisů. To je ta džungle, ve které se málokdo vyzná, to je ten problém, a tam bude třeba udělat důkladnou analýzu a zeštíhlit to,“ sdělil s tím, že problémem je vymahatelnost a předvídatelnost práva. Hrnčíř také řekl, že by pomohla digitalizace, což ilustroval na příkladu Slovenska. Podle něj jsou také podfinancovaní asistenti soudců, kteří ale dělají nejvíce práce.