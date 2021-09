Lidé v centru Prahy demonstrovali za klima, apelovali na budoucí vládu

Demonstranti z řad studentů i dospělých měli s sebou transparenty s nápisy jako „Klimatická spravedlnost“, „Není čas zavírat oči“ nebo „Chceme zdravou planetu pro naše děti“.

Účastnili se také zástupci ekologických organizací Greenpeace a Duha, iniciativy Milion chvilek pro demokracii a podpořit demonstraci přišli také bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo někdejší ombudsmanka a chartistka Anna Šabatová. Ta zdůraznila, že nestačí spoléhat na to, že lidská práva, která s klimatem souvisejí, jsou na papíře, ale je třeba za ně neustále vynalézavě a aktivně bojovat, aby se vše v dobré obrátilo.

„A já vás proto vyzývám, abyste neustávali ve svém úsilí. A doufám, že všichni společně prosadíme velký obrat ve společnosti, a to nejenom v české, ale i světové,“ řekla Šabatová. Aktivisty dopisem podpořil také bývalý premiér Petr Pithart, mimo jiné promluvila i ředitelka české Amnesty International Linda Sokačová. Uvedla, že mezi státy, které neberou klimatickou krizi vážně, patří i Česko. Zdůraznila, že problém klimatické krize souvisí s lidskými právy, jakými je třeba právo na jídlo či vodu.

Mluvčí pořádajícího hnutí FFF už v úvodu zopakovali, že budoucí vláda musí činit konkrétní kroky pro ochranu klimatu. Připomněli, že v červnu hnutí hodnotilo dosavadní činnost většiny sněmovních stran v této oblasti jako nedostatečnou. Aktivisté po budoucí vládě také žádají, aby se Česko orientovalo na udržitelnější způsob života a po volbách vznikla funkce nadstranického ministra či ministryně pro klima. Rovněž chtějí konec uhlí do roku 2030 a zdůrazňují potřebu spravedlivé transformace v uhelných regionech. Projevy dalších účastníků zdůrazňovaly potřebu občanské angažovanosti a vyzývaly k účasti v říjnových volbách.

Demonstrace se obešla bez střetů

Pochod z náměstí vyrazil po jedné hodině odpolední. Prošel přes Staroměstské náměstí, ulici Na Příkopě a kolem Národního divadla, přes Karlův most zpátky na Malostranské náměstí. Účastníci skandovali hesla „Za klima“, „Omladina do ulic, aby v zimě nebyl hic“, „Uhlí, ropa, plyn, patří do dějin“ nebo „Na co škola? Klima volá!“. V nákupním vozíku vezlo několik aktivistů také reproduktor a pouštěli hudbu.

Demonstrace se obešla bez potíží a střetů a po 15:00 pokračovala na Malé Straně neformálním programem. Policejní mluvčí Jan Daněk ČTK sdělil, že podle odhadů policie se akce nakonec zúčastnilo tisíc až patnáct set lidí. Do cíle pak dorazili v komornějším počtu.