Platy ve školství mají růst, shodli se lídři z Olomouckého kraje v předvolební debatě

Podle ANO by se měly platy ve školství navýšit minimálně o inflaci. „Je to potom otázka i koaličního partnera, koaliční smlouvy, jaká bude,“ uvedl lídr ANO v kraji Ladislav Okleštěk. ČSSD chce na školství přidat o jedno procento HDP více než v současnosti, tedy asi 50 miliard korun. „Samozřejmě základem toho jsou platy učitelů a všech, kteří ve školství pracují,“ uvedl Ladislav Hynek, který vede krajskou kandidátku.

I koalice SPOLU je pro větší tok peněz do vzdělávání, zvýšení má podle ní do roku 2030 dosáhnout 5,2 procenta HDP a učitelský plat má činit 130 procent průměrné mzdy. Podle lídra kandidátky Mariana Jurečky je třeba ocenit práci pedagogů během pandemie. „Je to extrémně náročné,“ uvedl.

Koalice PirátiSTAN navrhuje zavést systém profesního růstu učitelů navázaný na systém odměňování. „Není již možné dnes se něco naučit a takhle učit čtyřicet let, jak to bylo dříve. Chceme zavést moderní postupy do školství,“ řekl lídr kandidátky Tomáš Müller. Provázanost praxe a studia na vysokých pedagogických školách prosazuje PŘÍSAHA, podle jejího krajského lídra Václava Vévody by se ale měly také postupně zvyšovat učitelské platy. „Kvalitní pedagog musí být dobře zaplacen, jinak učitele ve školství neudržíme,“ uvedl.

Zástupci stran debatovali o povinném posledním roku mateřské školy

Předškolní vzdělávání by podle Oklešťka z ANO mělo začínat ve třech letech dítěte, vyslovil se také pro hustou síť mateřských školek. „Vhodnými dotačními tituly, podporou obcí s výstavbou mateřských škol máme reálnou šanci jim vytvořit zázemí,“ okomentoval Okleštěk. Také ČSSD prosazuje dostupnost mateřinek i v menších obcích a i podle Hynka by měly pomoci dotace. „Zřizovatelem mateřských a základních škol jsou obce a města, jediná cesta je vytvořit dotační titul, který bude toto podporovat,“ popsal Hynek.

Koalice PirátiSTAN se chce na nejnižším stupni vzdělávání zaměřit na rozvoj pohybových aktivit. Dle Müllera je třeba bojovat proti dětské obezitě, k povinnému tělocviku ve školkách však podle něj koalice nemíří. „Víceméně chodit s nimi na zahrady, tam s nimi dělat cvičení,“ přiblížil.

Koalice SPOLU chce prosadit zrušení povinného posledního roku předškolního vzdělávání. „Nenaplnil očekávání, aby se zkvalitnila příprava dětí především v problematických vyloučených lokalitách,“ uvedl Jurečka s tím, že problém by měly vyřešit podpůrné organizace zaměřující se na přípravu těchto dětí. Také SPD považuje povinný poslední předškolní rok za zbytečný, rodiče by se podle strany měli sami rozhodnout. „Nic v této věci by nemělo být povinného, rodiče by měli dát na doporučení,“ nastínil Fiala.

Pro zachování je naopak PŘÍSAHA, poslední předškolní rok má podle Vévody docházet k narovnávání rozdílů mezi jednotlivými dětmi. „Bylo by vhodné, aby se cílilo na děti, které nemají znalosti (…) Pak to zpomaluje celou výuku,“ přiblížil Vévoda. I zástupce KSČM Šulda se vyslovil pro zachování nařízení. „Před nástupem do školy základní by měly děti mít řád a naučit se věci, které už jsou pro první třídu nezbytné,“ uvedl Šulda.

Někteří lídři prosazují větší zapojení firem do praktické středoškolské výuky

V rámci středních škol se chce ANO zaměřit na zavedení duálního vzdělávání, které propojuje teorii s praxí. „Zatáhneme do toho procesu co nejvíce firem, tak aby mohli studenti vykonávat praxi právě u nich (…). Potom následně je mohou i vytipovat pro angažmá u nich ve firmách,“ popsal Okleštěk. Stejný systém chce zavést také ČSSD, a to po vzoru Německa a Rakouska. Hynek připomněl, že do určité míry duální vzdělávání už funguje právě v Olomouckém kraji. „Je to spolupráce zřizovatele středních škol s firmami, je to podpořeno i stipendii,“ přiblížil.

Kombinaci teoretické výuky ve škole a praxe ve firmě prosazuje i PŘÍSAHA. „Máme zájem na duálním vzdělávání,“ uvedl v debatě Vévoda. Pro studenty je podle něj v podobném systému lákavá také stipendijní podpora.