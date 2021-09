Je potřeba podpořit lokální kulturu, shodli se lídři ze Zlínského kraje

Pro SPD je zásadní podpořit národní identitu a návrat ke kulturnímu dědictví. „V každém případě bychom podporovali folklorní umění, co se týká památek, tak jejich opravu, co se týká umění divadelního, tak by to byly hry a umění, které propaguje naše umělce a autory,“ řekl lídr krajské kandidátky Vladimír Zlínský. Podle SPD ale neexistuje důvod, proč by z veřejných prostředků měly být financovány filmy, které mají nízkou návštěvnost. „Ta kvalita mě nepřesvědčuje,“ sdělil Zlínský. Jak ale kvalitu snímků posoudit, nedokázal říct.

Krajský lídr hnutí ANO Radek Vondráček vzpomenul, že kultura byla covidem zasažena úplně nejvíc. Důležité je proto její financování. „Náš program počítá s navýšením rozpočtu až na 1,5 procenta rozpočtu ministerstva kultury z celého rozpočtu,“ sdělil Vondráček. Podle něj jsou pro instituce a umělce zásadní víceleté granty a nutná je také koncepce. „O třetinu zvedneme podporu regionální kutlury a zejména lidové kultury, já jsem velký podporovatel folkloru a jsem rád, že se na to peníze najdou. Folklor si to zaslouží už spoustu let,“ zmínil.